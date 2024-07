35.000 Limburgers zijn langdurig ziek: Marco Dello kreeg hersentumor en kon 6 maanden niet werken

Ja, en ook in Het Blijft in de Familie, morgen, hebben we het over de grote wooncrisis die op ons afkomt. Het vergunningenbeleid is een ramp. De overheid en de politiek moeten zich hier dringend over bezinnen. Zo getuigt de zaakvoerder van Bouwonderneming Lamers in Hamont-Achel. Hij zegt projecten lopen te hebben waar hij al meer dan 8 jaar mee bezig is om de vergunning in orde te krijgen. Vooral de sociale woningbouw hinkt daardoor achterop.