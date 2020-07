38-jarige Ibrahim Demirci uit Kinrooi is al 4 dagen vermist

De Lommelse veiligheidscel heeft – in samenspraak en met goedkeuring van de provinciegouverneur – beslist om vanaf vandaag tot en met 31 augustus 2020 de zandvlakte van de Sahara volledig af te sluiten voor het publiek. "Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen," zegt burgemeester Bob Nijs. "De Lommelse Sahara – dat wel degelijk een natuur- en geen recreatiegebied is – krijgt de afgelopen weken een ongeziene drukte te verwerken. Dat gaat gepaard met de nodige overlast. Van tonnen zwerfvuil tot brandgevaar door barbecueënde toeristen. De Sahara kan dit niet meer slikken. Trop is te veel. Daarom deze drastische beslissing.” "De zandvlakte rondom de waterplas wordt steeds vaker als 'strand' gebruikt, waarbij het erg moeilijk is om de corona-maatregelen te controleren. Het gebied is hier bovendien niet op voorzien, wat door het ontbreken van sanitaire installaties ter plaatse, ook zorgt voor onveilige hygiënische situaties," vervolgt de burgemeester. "Groepen jongeren, voornamelijk uit het Luikse en het Brusselse, zakken massaal af naar de Sahara om er te zonnen en te zwemmen, wat streng verboden en zelfs levensgevaarlijk is. Tijdens een warm weekend, tellen we gemiddeld 2.000 bezoekers en die aantallen stijgen nog elke week. Ondanks de verhoogde inzet van de politie en netwerkers van de stad, kunnen we de veiligheid niet meer garanderen. De druk op het natuurgebied is te groot." "Daarom sluiten we de volledige zandvlakte vanaf donderdagochtend af door middel van hekken en lint," zegt schepen van toerisme en stadswerken Karel Wieërs. "Voor alle duidelijkheid, wandelen en fietsen in de bossen en buiten de omheining blijft wel mogelijk. Daar stelt zich geen enkel probleem, integendeel." De zandvlakte blijft voorlopig afgesloten tot en met 31 augustus. Daarna wordt de noodzaak van een eventuele verlenging bekeken