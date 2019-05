3D-laserscanner brengt Riemstse mergelgroeves in kaart

- De Spartacustram heeft groen licht gekregen van de Raad van State in Nederland. Volgens CD&V-kopstuk Lode Ceyssens het signaal om zo snel mogelijk aan de uitvoering te beginnen. Geen denken aan volgens Hasselts N-VA burgemeester Steven Vandeput. Hij wil eerst een alternatief voor het tracé door Hasselt. - Een pop-up expo moet de Limburgers informeren over de terugkeer van de wolf in onze provincie. Experts hopen binnen de maand de welpen van wolven Naya en Gust te kunnen filmen. - De gemeente Riemst gaat de mergelgroeven in de gemeente nauwkeurig in kaart brengen met een 3D-laserscanner om zo instabiele plekken op te sporen. - En in onze reeks diepte-interviews met de Limburgse lijsttrekkers is het vandaag de beurt aan Ayse Yigit. - In het voetbal is er volgens Philippe Clement nog steeds geen titelstress bij Racing Genk en pompen investeerders 2,6 miljoen euro in Lommel SK.