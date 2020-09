4.000 bezwaarschriften tegen uitbreiding familiebedrijf Haesen: "Dit is niet actievoeren, dit is pesten."

- Buurtbewoners en actiegroepen dienen ruim 4000 bezwaarschriften in tegen de uitbreiding van het familiebedrijf Haesen in Borgloon uit vrees voor hinder. De veehouder zelf reageert teleurgesteld en hoopt dat de campagne tegen de uitbreiding stopt.- PVDA eist dat de stad Genk 27.500 parkeerboetes, goed voor zo'n 687.000 euro, terugbetaalt en het boetesysteem stopzet tot het op punt staat.- In Vroenhoven bij Riemst wordt een buurt ontruimd nadat tijdens graafwerken een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt wordt.- Artsen schrijven een open brief waarin ze de versoepeling van de coronamaatregelen onverantwoord noemen. In een woonzorgcentrum in Bilzen doen ze via de Jerusalema Challenge een oproep richting bevolking om zich goed aan de coronamaatregelen te houden.- En Jess Thorup leidt z'n eerste training bij Racing Genk. Hij ziet heel wat potentieel bij de huidige spelersgroep.