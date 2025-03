De man die heeft geprobeerd zijn echtgenote en haar minnaar te vermoorden moet tien jaar naar de cel. De dubbele moordpoging gebeurde in januari vorig jaar. Vandaag hoorde de 45-jarige Bilzenaar zijn straf. De man sneed met een slagersmes in de wang en de hals van zijn echtgenote. Haar minnaar, die de buurman van het koppel was, kreeg vier messteken in de buik en belandde in coma. “De feiten zijn bijzonder ernstig, schokkend en maatschappelijk uitermate verwerpelijk”, stelt de rechter in het vonnis.