- De kinderopvang in Bilzen kent een nooit geziene crisis. De ene na de andere onthaalouder geeft er de brui aan met opvangproblemen tot gevolg.- Dinsdag werden drie cipiers opgepakt. Dat gebeurde in de nasleep van de grootschalige zoeking vorige week in de gevangenis van Hasselt. - De politie LRH neemt 53 flessen lachgas in beslag uit een bestelwagen op de grote ring.- Racing Genk wil na de 1 op 6 tegen STVV en Union reageren met een overwinning. Maar ondanks de 5 op 15 blijft Wouter Vrancken de rust zelve. - En in het eerste deel van de TVL-reeks over de duurzame economie in Rwanda gaan we na hoe POM-Limburg een bijdrage levert aan de toekomst van het Oost-Afrikaanse land.