Politie Bilzen heeft tijdens een huiszoeking voor het eerst de nieuwe designerdrug 3-MMC gevonden. De drug is in Nederland erg populair, en wordt daar binnenkort officieel verboden. 3-MMC bestaat in de vorm van kristallen, pillen of poeder. Het is een goedkope en erg verslavende drug. In Nederland betaal je voor één gram 3-MMC tussen de 5 en 25 euro. Gebruikers snuiven, injecteren of slikken de designerdrug. Bestellen kan online, of zelfs gewoon via WhatsApp. Maar het goedje is nu ook de grens overgestoken. Politie Bilzen vond het deze week voor het eerst bij een huiszoeking in Rijkhoven. En ook politie LRH trof al gebruikershoeveelheden aan bij controles. Lijkt op MDMA en cocaïneGebruikers van 3-MMC vinden de effecten sterk lijken op die van MDMA en cocaïne. Ze voelen zich alert, blij en wakker. Ze zijn vaak socialer en proberen meer contact te maken met anderen. Gevaarlijke bijwerkingenMaar er zijn ook veel risico’s verbonden aan het innemen van de drug. In Nederland komen er steeds vaker vergiftigingen voor. En als 3-MMC uitgewerkt is, kampen de gebruikers met agressie of depressieve gevoelens. Bovendien stijgt de lichaamstemperatuur soms tot gevaarlijke hoogtes. De ene keer hallucineren ze of voelen ze zich angstig, de andere keer zijn ze misselijk en rusteloos. Sommige gebruikers hebben last van gespannen spieren, hartkloppingen en hoofdpijn. En iets dat vaak terug komt onder alle gebruikers: een sterke drang om zo snel mogelijk opnieuw te gebruiken. 3-MMC-vergiftiging bij jongerenIn Nederland eindigden vorig jaar alleen al 64 jongeren in het ziekenhuis met een vergiftiging na het gebruik van 3-MMC. Omdat de gevolgen van 3-MMC zo ernstig zijn, komt de designerdrug op lijst II van de Opiumwet. Op die lijst staan onder andere hasj en mariuhana, maar ook paddo’s en slaapmiddelen. De verkoop en productie van 3-MMC wordt daarmee verboden.