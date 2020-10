42-jarige Bilzenaar speelt rijbewijs en wagen kwijt na 2 positieve speekseltesten

Zondag heeft de politie een 42-jarige bestuurder uit Bilzen twee keer betrapt op het rijden onder invloed van drugs. De man testte een eerste keer positief op amfetamines en heroïne, en moest daarop zijn rijbewijs inleveren. Een tijdje later betrapte de politie hem opnieuw in de wagen. Ook een tweede speekseltest was positief. De wagen van de man werd in beslag genomen.

Een interventieploeg van de lokale politie Bilzen – Hoeselt – Riemst verleende bijstand aan twee motards van de politiezone Lanaken- Maasmechelen. De motards achtervolgden een voertuig tot in Bilzen, waar de auto rond 13 uur op de Eikerweg onderschept kon worden. De bestuurder van het voertuig had namelijk even voordien zijn rijbewijs voor 15 dagen moeten afgeven nadat hij een positieve speekseltest voor amfetamines en heroïne had afgelegd. Ondanks de nodige waarschuwingen, koos de bestuurder ervoor om toch te rijden nadat de politie uit het zicht verdwenen was.

Niet veel later werd de 42-jarige bestuurder uit Bilzen voor een tweede keer aan de kant gehaald door de motards. Omdat de bestuurder opnieuw gereden had, werd ook in Bilzen een test voor alcohol en drugs afgenomen. De bestuurder had geen alcohol gedronken maar de afgenomen speekseltest tekende opnieuw (of nog steeds) positief voor amfetamines en heroïne. Ter plaatse volgde nog een speekselanalyse. Omdat er geen rijbewijs meer kon ingetrokken worden, werd het voertuig in opdracht van het Parket Limburg voor 15 dagen geïmmobiliseerd. Het voertuig werd getakeld.

Voor het rijden tijdens een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs werd een afzonderlijk proces-verbaal opgesteld door de collega’s van Politiezone Lanaken – Maasmechelen.