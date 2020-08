43 doden en 6.000 gewonden minder op onze wegen door de lockdown

Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute waren er 43 doden ter plaatse minder op onze wegen tijdens het eerste semester van 2020 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is een daling met 18%. Het aantal letselongevallen is met 26% gedaald, dat zorgde voor ongeveer 6.000 gewonden minder. Deze dalingen zijn uiteraard te danken aan de lockdown.

Het aantal verkeersdoden op onze wegen is tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar gedaald: -18% in vergelijking met dezelfde periode in 2019 (ofwel 194 doden in plaats van 237). Het gaat hier over de doden ter plaatse. Daarbij moeten nog de mensen toegevoegd worden die tot 30 dagen na hun ongeval overlijden in het ziekenhuis. Het aantal gewonden daalde ook fors (van 22.841 naar 16.871, ofwel -26%), net zoals het aantal letselongevallen (van 18.094 naar 13.885, ofwel -23%). Alle indicatoren vertonen dus een daling.

Daling is groter in Wallonië

Het aantal doden in Vlaanderen is gedaald (van 104 naar 92 doden), maar de daling was nog groter in Wallonië (van 125 naar 92 doden). In Brussel ging het aantal verkeersdoden van 8 naar 10. Het aantal letselongevallen daalt wel in ongeveer dezelfde mate in de 3 regio’s: van 11.097 naar 8578 in Vlaanderen (-23%), van 5101 naar 3828 in Wallonië (-25%) en van 1896 naar 1479 in Brussel (-22%).



Ongevallen waren veel ernstiger

Het is al van 2013 dat de ongevallen tijdens de eerste 6 maanden van het jaar nog zo ernstig waren. De terugval in het verkeer en de lagere pakkans tijdens de lockdown heeft ertoe geleid dat sommige bestuurders veel te hard gereden hebben. Dit bewijst nogmaals dat controles op overdreven snelheid noodzakelijk zijn om de snelheidslimieten te laten respecteren.



Kleine stijging aantal verkeersdoden in Limburg

In Vlaanderen is er in Oost-Vlaanderen een stijging van het aantal doden (van 20 naar 26). In Limburg ging het aantal doden van 18 naar 19. In de andere provincies daalde het aantal verkeersdoden. Het aantal letselongevallen is overal fors gedaald. Voor heel Vlaanderen gaat het gemiddeld over een daling met 23%.



Tendensen volgens het type weggebruikers

Het aantal verkeersdoden is gedaald voor alle type weggebruikers, behalve voor de bestuurders van een bromfiets (van 4 naar 7 doden). Gezien het aantal lange verplaatsingen beperkt werd, is het niet verwonderlijk dat de daling van het aantal verkeersdoden het grootst was bij de auto-inzittenden (van 73 naar 55 doden).

Lichte daling van het aantal doden op de autosnelweg

Er is maar een kleine daling van het aantal doden in ongevallen op de autosnelweg in vergelijking met het eerste semester van 2019 (van 49 naar 46 doden). Als je vorig jaar buiten beschouwing laat, is dat het hoogste aantal doden van de laatste 6 jaar.



Minder doden, maar bestuurders nemen grotere risico's

De resultaten van de verkeersveiligheidsbarometer voor de eerste 6 maanden van dit jaar zijn zeker beïnvloed door de lockdown van bijna 3 maanden waarbij de verplaatsingen sterk beperkt werden. Hierdoor zijn 43 levens gered en vielen er bijna 6.000 gewonden minder op onze wegen. Daarentegen constateren we toch een verontrustende tendens als we kijken naar de ernst van de ongevallen. Hoewel er veel minder verkeer was, hebben sommige bestuurders toch beduidend grotere risico’s genomen. Het zou kunnen dat door telewerk het verkeer de komende weken toch nog vrij vlot verloopt. Toch blijft het belangrijk om te blijven controleren op overdreven snelheid en de bestuurders te wijzen op de gevaren van te snel rijden.