48-jarige Hoeselaar voor 3e keer betrapt met rijden onder invloed van drugs

Een stomdronken bestuurder heeft samen met zijn vriendin de nacht van vrijdag op zaterdag doorgebracht in de cel van het politiecommissariaat van Bilzen. De 40-jarige man bleek maar liefst 2,7 promille alcohol in het bloed te hebben. Ook testte hij positief op het gebruik van drugs. De dronken bestuurder werd rond middernacht tegengehouden in het centrum van Bilzen. Het zwalpende voertuig had de aandacht getrokken van een patrouilleploeg van de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst. Uit de afgenomen alcoholtest bleek de bestuurder 2,7 promille alcohol in het bloed te hebben. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De man was zo dronken dat hij amper op zijn benen kon staan. Hij werd bestuurlijk gearresteerd en ter ontnuchtering opgesloten in de cel van het commissariaat van Bilzen. Ook zijn dronken vriendin bracht de nacht door in de cel. De 40-jarige bestuurder had ook een gebruikershoeveelheid marihuana op zak. De drugs werden in beslag genomen en zullen vernietigd worden. Op het commissariaat werd een speekseltest opgelegd aan de bestuurder. De test tekende positief voor het gebruik van amfetamines. De man zal zich later moeten verantwoorden voor de politierechter.