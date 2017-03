50.000 fans van populaire muziek gaan uit de bol op Schlagerfestival

"We dachten dat we veilig waren, maar de realiteit komt dichterbij". Dat zegt Lieve Joris naar aanleiding van de aanslagen in Brussel een jaar geleden. Zij gaf gisteravond in Diepenbeek een lezing over haar boek de Poorten van Damascus. De schrijfster uit Neerpelt beseft dat haar boek van 1993 actueler is dan ooit. Het verhaal gaat over haar vriendschap met Hala, een Syrische vrouw. Nu 25 jaar later vindt Lieve Joris dat de kloof tussen het Westen en de Arabische wereld steeds groter lijkt te worden.