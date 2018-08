55-jarige verdachte in zaak Nicky Verstappen is opgepakt in Spanje

De 55-jarige Jos Brech is gisterenavond opgepakt in een veld in de Spaanse Pyreneeën, op tientallen kilometers van Barcelona. De Nederlander wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood op Nicky Verstappen in 1998.



Een 46-jarige Nederlander gaf de politie de gouden tip over de verblijfplaats van de verdachte Brech. Hij had Brech al meerdere keren gezien, nog voor het opsporingsbericht de wereld werd ingestuurd. De verdachte verbleef in een tentje in het bos, vlakbij een commune.

Moordverdachte Jos Brech wordt al binnen enkele dagen uitgeleverd aan Nederland. Dat besliste een Spaanse rechter.