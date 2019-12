6,6 miljoen euro voor Vlaamse Waterweg om Ford-site verder te ontwikkelen

De uitvoering van de Noord Zuid verbinding in Houthalen-Helchteren is pas voor 2026. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters in het tweede deel van onze reeks over de files in Limburg. Op de Noord Zuid nemen de files in de ochtend- en avondspits absurde vormen aan. Wachttijden van een half uur en meer zijn geen uitzondering. Er liggen zeven alternatieven voor de Noord Zuid op tafel. In afwachting van een beslissing, wordt al sneller werk gemaakt van de leefbaarheid en een betere doorstroming van het verkeer. Er komt een fietsbrug en een vlottere aansluiting van industrieterrein Centrum-Zuid op de autosnelweg.