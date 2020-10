Kunstenaar Tom Herck verwerkt botten van dinosauriërs in schilderijen. De restanten van meer dan 150 miljoen jaar oud verpulvert de Truienaar tot stof om dat dan in een mengsel op doek te smeren. Het resultaat is een schilderij met reliëf. Het kadert in het project Decay van de kunstenaar, over het verval. Met een kunstwerk van botten van dinosauriërs aan de muur moeten we nederig zijn, onze tijd is eindig. Aldus Tom Herck.