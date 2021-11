Sinterklaas is terug van een jaar in quarantaine. Een intrede met zijn boot in de Hasseltse kanaalkom staat zaterdag opnieuw in zijn agenda. Daar komt een massa volk op af, en dat mag ook eindelijk weer. De heilige man heeft al alles voorbereid en gebeld met de Hasseltse handelaars met de vraag om cadeaus te verstoppen in de grootste stad van Limburg. En dat hebben de winkeliers gedaan. Het zijn virtuele cadeaus die je moet zoeken met een app. Dat is een primeur voor België.