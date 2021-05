De coronacijfers in ons land blijven dalen. “Alle cijfers gaan de goede richting uit en volgen zelfs de meest optimistische voorspellingen”, vertelt viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. “Ondanks de versoepelingen blijven de mensen voorzichtig. Daarnaast zien we het effect van de versnelling in de vaccinatiecampagne.” Het gaat stilaan ook de goede kant op met de Limburgse coronacijfers. Het aantal besmettingen daalt fors in onze provincie. Ook het aantal ziekenhuisopnames en coronapatiënten op de intensieve afdelingen lijkt te dalen, maar dan wel een stuk trager. De voorbije week testten 1.303 Limburgers positief op het coronavirus. Het is al van 16 maart geleden dat het aantal nieuwe besmettingen nog zo laag was in onze provincie. De besmettingsgraad bedraagt 0,63. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde. De Limburgse ziekenhuiscijfers dalen een stuk trager. Op dit moment liggen er 123 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen, waarvan 40 op intensieve zorgen. Het aantal overlijdens daalt ook. De afgelopen week overleden er 12 Limburgers aan het coronavirus.