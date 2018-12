Spectaculaire stijging aantal verkeersdoden in Limburg

Afgelopen weekend hield de politie Limburg Regio Hoofdstad overlastcontroles in Hasselt. In totaal werden er 120 voertuigen gecontroleerd en werden er enkele hallucinante taferelen vastgesteld. In de nacht van vrijdag op zaterdag hielden agenten van de zone Limburg Regio Hoofdstad overlastcontroles op verschillende locaties in Hasselt. Er werd gewerkt rond het uitgaansleven en verkeer. Tijdens deze controles werden in totaal 120 voertuigen gecontroleerd. 19 bestuurders waren onder invloed van alcohol en 18 bestuurders waren onder invloed van verdovende middelen. Verschillende bestuurders waren onder invloed van zowel alcohol als drugs. Er werden ook 17 processen-verbaal opgesteld voor het bezit van verdovende middelen. De politie Limburg Regio Hoofdstad stelde ook verschillende onmiddellijke inningen, vier processen-verbaal voor niet-verzekering en twee processen-verbaal voor verboden wapendracht op. In totaal werden er 7 voertuigen getakeld. Tijdens de controles stelde de politie Limburg Regio Hoofdstad enkele hallucinante taferelen vast. Een taxichauffeur werd onderschept tijdens het vervoeren van zeven passagiers terwijl er vier zitplaatsen in het voertuig voorzien waren. Een bestuurder die onder invloed van drugs was, vervoerde twee passagiers in de koffer van zijn voertuig. Een andere bestuurder testte positief voor alcohol. Even later werd hetzelfde voertuig gecontroleerd, maar zat er een andere persoon achter het stuur. Deze bestuurder was niet in het bezit van een geldig rijbewijs en was onder invloed van drugs. De eerder betrapte bestuurder lag op de achterbank van het voertuig te slapen.