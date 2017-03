De 23-jarige Abdullah Essah is schuldig bevonden aan de moord op de 50-jarige Erik Janssen in Dilsen-Stokkem. Tot dat verdikt kwam de twaalfkoppige jury voor het assisenhof in Tongeren deze namiddag. De minderbegaafde Janssen werd op 24 oktober 2013 met voorbedachtheid gedood in zijn woning aan de Hoogbaan in Dilsen-Stokkem. Morgen kent de moordenaar zijn straf.