Dit weekend tiende editie van Absolutely Free Festival in Genk

In Riemst en Achel is er het afgelopen weekend zwaar gefeest, na het Wereld Muziek Concours. Fanfare Kempenbloei uit Achel werd er wereldkampioen in de allerhoogste divisie, voor de derde keer op rij al. En harmonieorkest De Volksgalm uit Zichen-Bolder is dan weer wereldkampioen in de eerste divisie harmonie. Na de uitreiking van de prestigieuze wimpel, barstte dan ook het feest los in Riemst.