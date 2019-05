Absolutely Free Festival lanceert eerste namen via tetrisspel

“Ik hou van u” van Noordkaap is één van de zes Belgische nummers die zijn opgenomen in het EU Songbook. Dat is een initiatief waarbij Europese burgers konden stemmen om liedjes uit het collectieve geheugen van de Europese Unie samen te brengen. Zanger Stijn Meuris komt zo in een illuster rijtje met Jacques Brel, Soeur Sourire en Nonkel Bob.