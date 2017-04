Absolutely Free Festival maakt nieuwe namen bekend

Op 4 & 5 augustus vindt de 10e editie van Absolutely Free Festival plaats op de vertrouwde site van C-mine in Genk. Het festival voegt vandaag nieuwe namen toe: The Notwist (DE) – King Khan & The Shrines (CA) – Sinkane (US) – Dead Neanderthals (NL) - The Germans - Monolithe Noir en Schaduwland. En het festival blijft gratis toegankelijk, in ruil voor drie gebruikte batterijen.

The Notwist is zowat Duitslands belangrijkste indieproduct: tegelijk introvert én overweldigend, en ongegeneerd schaatsend tussen vlinderende weemoed en dansbare opwinding. En dan kunnen folktronica & postrock live plots overgaan in futuristische r&b. The Notwist laat vakmanschap en verwondering geruisloos samensmelten, en vormt dus het perfecte uitroepteken achter AFF17.

King Khan & The Shrines is de band van het excentrieke cult-fenomeen King Khan - Canadees paspoort, Indisch bloed. Samen met zijn verschrikkelijk getalenteerde negenkoppige Shrines, speelt hij tegelijk de perfecte garagepsychsoulpunk mét ballen. Vorig jaar nog een hoogtepunt op Dour, dit jaar ongetwijfeld op AFF!

Sinkane is de Soedanees-Amerikaanse multi-instrumentalist Ahmed Gallab én zijn dansbaar gezelschap. Ze gooien pop, funk, krautrock, jazz, afro én veel meer in de blender. Sinkane was als orkestleider van de William Onyeabor-band al eens memorabel op Pukkelpop én deed zijn duit in het zakje bij onder meer Caribou en Yeasayer.

Dead Neanderthals dan. De Nederlandse heavy jazz-trots en officieuze ‘huisband’ van wijlen Incubate- komt naar Genk om je verdwaasd neer te knuppelen met zijn overdonderende ‘Sax-meets-drums’ sound. Talent uit eigen land komt er in de vorm van de geflipte Gentenaars The Germans, De Luikse modulaire synthparel Monolithe Noir en de sferische Limburgers van Schaduwland.

Eerder maakte de organisatie al bekend dat ook Hypochristmutreefuzz, Rhinos Are People Too, Luwten (NL) en Baby Galaxy (NL) naar AFF komen. Meer namen voor beide festivaldagen volgen snel!