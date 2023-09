Mobiliteitsdeskundige moet scholencampussen beter bereikbaar maken

Een complete verkeerschaos was het niet. Maar het was toch ongewoon druk, met files op alle invalswegen naar Hasselt vanmorgen. Heel wat studenten, vooral de nieuwkomers, hadden zich daar op verkeken en kwamen te laat bij de opening van het academiejaar aan de universiteit en hogescholen. De start valt traditioneel samen met de kermis in Hasselt. De politie LRH zette extra agenten in om een vlotte doorstroming te verzekeren. Maar de invalswegen naar Hasselt zaten potdicht. Samen zijn de UHasselt, de PXL en de UCLL goed voor zo'n 25.000 studenten. En die moesten dus allemaal hun weg vinden naar de leslokalen. Sommigen deden er anderhalf uur over door de files en parkeerproblemen. En er waren natuurlijk de hopeloze laatkomers.