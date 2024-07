Achelse Kluis experimenteert met nieuw product: Achel Rouge

De Kluis van Achel lanceert het nieuw bier Achel Rouge. Het gaat om een proefproject: voorlopig is het bier enkel verkrijgbaar in het café. “Het bier is een succes, dus we gaan zeker bekijken of we het bier ook op fles zullen trekken,” aldus Gil Tormans van de Achelse Kluis.

Al een maand lang en zonder dat daar een grote lancering aan vooraf is gegaan, kan je op de Kluis in Achel ook een Rouge bestellen. Enkel klanten wisten van het nieuwe bier, tot de brouwerij ineens uitpakte met een bericht op Facebook. “We gaan het bier eerst uitgebreid testen in de Kluis alvorens het op de markt te brengen,” aldus Tormans.