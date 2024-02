Acht Limburgse jongeren trekken Vlaanderen rond met voorstelling ‘Beyond the Edge’

door Jarne Scheepers

En dan hebben we nog mooie beelden voor u van bewegingsvoorstelling Beyond The Edge, een coproductie van Fabuleus, Het Lab en zes Limburgse cultuurcentra. In de voorstelling proberen acht jongeren letterlijk en figuurlijk hogerop te geraken, door middel van ladders. Ze zoeken elkaars limieten op en doen daar door indrukwekkende stunts uit te voeren met de ladders. Fysieke afhankelijkheid was nog nooit eerder zo spannend, klinkt het. De voorstelling gaat volgende week in première in Tongeren.