Ook in Hamont-Achel kunnen de kermissen dit jaar weer doorgaan, en dat op de vaste datums. Enkel de kermis van Hamont-centrum wordt verschoven naar eind juni. Het stadsbestuur geeft de foorkramers ook een duwtje in de rug door geen standgeld te vragen. Na een jaartje over te hebben geslagen, kunnen de inwoners van Hamont-Achel dit jaar weer volop genieten van de kermissen. De kermis van Hamont-centrum vindt gewoonlijk ieder jaar op de eerste zondag na Pinksteren plaats, maar dit jaar zal dat van 26 tot en met 29 juni zijn. De kermissen in Achel-Centrum, Achel-Statie en Hamont-Lo zullen op hun vaste datum doorgaan. Geen standgeld De coronacrisis heeft een enorme impact gehad op de kermisuitbaters. Daarom heeft het stadsbestuur beslist om dit jaar geen standgeld te vragen. En om meer leven in het centrum van Hamont te krijgen, zal de kermis op zaterdag al om 16.00 uur openen. Wel zullen er nog enkele veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn. Iedere bezoeker die ouder is dan 12 jaar zal verplicht worden om een mondmasker te dragen. Bij de ingang wordt ontsmettingsmiddel voorzien. Ook geldt er een eenrichtingsverkeer over de hele kermis.