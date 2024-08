Actievoerders beschuldigen Tessenderlo van belangenvermenging bij het omhakken van de bomen in Kolmenveld

Een uitslaande brand heeft een loods in Bilzen volledig in de as gelegd. Rond 1 uur ’s nachts werd de brandweer opgeroepen voor de brand. De vlammen laaiden hoog op en sloegen al snel uit het dak. De rookpluim was van ver te zien. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. De brandweer is nog steeds bezig met nablussen.