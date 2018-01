Een nieuwe zware opdoffer voor Genk. Carrefour sluit de hypermarkt in het centrum van Genk. Dat heeft de Franse supermarktgroep vandaag bekend gemaakt tijdens een bijzondere ondernemingsraad. 80 werknemers van de vestiging in Shopping 1 verliezen hun job. In totaal gaat Carrefour in ons land 1.233 banen schrappen. De verslagenheid is groot. In Genk ging de winkel onmiddellijk dicht en heeft het personeel voor onbepaalde tijd het werk neergelegd.