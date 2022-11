Afgelopen maand was warmste oktobermaand ooit gemeten

In tegenstelling tot september werd het in oktober in de loop van de maand juist warmer en warmer. Op de 29ste beleefden we een zeldzaam late zomerse dag. Samen met 2001 gaat oktober de boeken in als de warmste oktober ooit gemeten met een maandgemiddelde van 14,4 graden. Daarbij was in Ukkel 20 uur meer zon dan normaal en viel er 41 in plaats van 68 mm neerslag.



Terwijl de temperatuur normaal gesproken in de loopt van de maand daalt werd het dit jaar in de tweede helft juist steeds warmer. In Ukkel werd op 29 oktober de hoogste temperatuur gemeten, het werd toen maar liefst 25,5 graden. Daarmee beleefden we een bijzonder late zomerse dag. Hiervoor stond het record van de meest late zomerse dag op 16 oktober. Deze waarden was ook meteen de hoogst gemeten temperatuur deze maand. De laagste maximumtemperatuur bedroeg 9,9 graden en werd op 2 oktober op Mont-Rigi gemeten.

Gemiddelde temperatuur van 14,4 graden

De gemiddelde temperatuur (zowel overdag als ’s nachts gemeten) lag op 14,4 graden. Daarmee was het 3,1 graden warmer dan het langjarig gemiddelde en met een verschil van -0,5 graden bijna even warm als september. De 14,4 graden is een evenaring van het absolute record dat al sinds 2001 staat. Dit komt voornamelijk door de warme tweede helft van de maand. Op negen dagen werd het in Ukkel 20 graden of warmer. Al deze dagen vielen in de tweede helft van de maand. Dit verloop is omgekeerd aan september. Toen werd het aan het begin van de maand tropisch warm en werd in de tweede helft van de maand de 20 graden niet meer gehaald.

Meer zon en minder regen

Het warme weer hebben we te danken aan een overheersende zuidelijke stroming en die bracht ook veel minder neerslag dan gemiddeld. In Ukkel viel op 13 dagen regen met in totaal 40,7 mm. Gemiddeld brengt oktober 67,8 mm op het landelijke hoofdstation.

Oktober was ook zonniger dan normaal. In totaal scheen de zon in Ukkel ruim 132 uur en dat is 20 uur meer dan in een gemiddelde oktobermaand. Op slechts een viertal dagen heeft de zon in het hele land nagenoeg niet geschenen. Op 13 oktober beleefden we de meest sombere dag, toen scheen de zon op grote schaal geheel niet en was hooguit plaatselijk even de zon te zien.

