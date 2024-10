Agenten Beringen/Ham/Tessenderlo achtervolgen vluchtende auto tot in Nederland

Twee maanden na de oproep van de Federale Gerechtelijke Politie en het Parket van Limburg zijn er een tiental tips binnengekomen in het onderzoek naar de Hoevemoord in Elen. Op 28 augustus 2018 werd de 61-jarige Gerty Vanhoef om het leven gebracht met messteken. Om de sporen te vernietigen, werd de hoeve in brand gestoken. De tips worden verder onderzocht in de hoop op een doorbraak in het onderzoek. Om het onderzoek niet te schaden geeft het parket al jarenlang weinig informatie vrij over de zaak. Maar twee maanden geleden deden de speurders een specifieke oproep naar twee wagens die in de buurt zouden gezien zijn op het moment van de feiten. Sinds de oproep, ontvingen de Federale Gerechtelijke Politie en het Parket Limburg een tiental tips over de hoevemoord in Elen. De tips worden nu verder onderzocht. Alle tips zijn nog steeds welkom op het gratis nummer 0800.30.300 of via mail: opsporingen@police.belgium.eu. Bekijk ook: