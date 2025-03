Al 150.000 euro ingezameld voor 5-jarige Inez: nog eens evenveel geld nodig voor medicijn tegen zeldzame kanker

door Tine Oyen

Voor de 5-jarige Inez uit Zonhoven is het uitkijken naar komende vrijdag, want dan geeft zangeres Camille een benefietconcert om geld in te zamelen voor het meisje dat vecht tegen een zeldzame vorm van kanker. Op dit moment is er al 150.000 euro ingezameld, dat is de helft van het bedrag dat nodig is om een Amerikaans medicijn aan te kopen. De Zonhovense familie is erg dankbaar voor de vele Limburgse steunacties. Vanmiddag zochten we Inez, haar zus en haar mama op in de speeltuin Ten Eikenen in Zonhoven.