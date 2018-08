Al 200 tips over mogelijke verblijfplaats Jos Brech

Na twintig jaar is er een verdachte in de zaak Nicky Verstappen. De politie is nu op zoek naar Jos Brech uit Simpelveld. De tiplijn staat niet stil, er liepen al 200 telefoontjes binnen bij de politie.

Dankzij een groot DNA-onderzoek, kwam de politie de 55-jarige bushcrafter op het spoor. Het enige probleem is dat de man al sinds april 2018 spoorloos verdwenen is. Hij ging in de Vogezen wandelen, en liet niets meer van hem horen.

Ondertussen lopen de tips over de verblijfplaats van Brech binnen. De politie ontving al meer dan 200 tips sinds de persconferentie waar ze de verdachte bekend maakten. Vermoedelijk zit de 55-jarige verdachte in het buitenland, daarom werd het nieuwsbericht over de doorbraak ook vertaald in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

De politie heeft een speciaal telefoonnummer voor tips over Brech. Ze zijn bereikbaar op het nummer (+31)79 345 9 876.