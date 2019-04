Alcoholbandjes moeten drankmisbruik door minderjarigen tegengaan in Leopoldsburg

In heel het land zijn de afgelopen 24u hoge concentraties fijn stof in de lucht gemeten. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Sinds gisteren worden in de meetnetten van de drie gewesten hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. De gemiddelde PM10 concentratie (fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer) in Vlaanderen en Brussel is momenteel hoger dan 50 μg/m³, de drempel die gehanteerd wordt om de bevolking te informeren. De 24-uurgemiddelde PM10 concentraties om 09u00 bedroegen 76 μg/m³ in Vlaanderen en 71 μg/m³ in Brussel. In Wallonië worden met 42 μg/m³ (48 μg/m³ ten noorden van de Samber- en Maasvallei) lagere concentraties gemeten. De meteorologische omstandigheden blijven ook vandaag gunstig voor de vorming van secundair fijn stof. De verwachting is dat de PM10 concentraties nog geruime tijd hoger zullen blijven dan 50 μg/m³ als 24-uursgemiddelde. 'Typisch voor de periode van het jaar' Lentesmogepisodes als deze komen elk jaar voor in het voorjaar, wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn. De fijnstofconcentraties verhogen dan door de vorming van secundair fijn stof in de atmosfeer. Dat secundair fijn stof ontstaat door de reactie van stikstofoxiden, afkomstig van het verkeer met ammoniak van boeren die nu hun velden bemesten. Lichamelijke inspanningen Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (jonge kinderen, ouderen, personen met COPD, personen met hart- en vaatziekten, enz.), doen vandaag best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Omwille van de kleine afmeting (diameter kleiner dan een honderdste van een millimeter) van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht.