Alden Biesen ‘in vuur en vlam’ tijdens zomer expo

Het einde van de coronacrisis moet gevierd worden. Dat blijkt uit een onderzoek van UHasselt en De Betrokken Partij (Indiville en Bpact). Maar liefst de helft van alle Vlamingen geeft aan een evenement in de eigen gemeente te willen als de pandemie voorbij is. En het liefst een buitenactiviteit vanaf het moment dat dit wettelijk is toegelaten.Een ‘bevrijdingsfeest’ wanneer de coronapandemie voorbij is, dat ziet de Vlaming wel zitten. De helft van de bevolking vindt dat de gemeente een evenement moet organiseren na de crisis. Het merendeel daarvan (68%) vindt dat deze activiteit buiten moet doorgaan vanaf het moment dat het overlegcomité dit toestaat. Veiligheid primeert: buitenactiviteiten voorkeurOok andere activiteiten kunnen best zo veel mogelijk buiten doorgaan. Zo staat zowat de helft van de deelnemers (46%) weigerachtig tegenover een buitenactiviteit zonder afstand. Binnenactiviteiten zonder afstand krijgen geen voorkeur: bijna 3 op 5 (59%) zou hier waarschijnlijk of zeker niet aan deelnemen.Boet overlegcomité aan geloofwaardigheid in?De meerderheid (54%) geeft bovendien aan pas opnieuw naar concerten en voorstellingen te willen gaan wanneer een groot deel van de bevolking gevaccineerd is of wanneer er groepsimmuniteit is. Slechts 37% vindt de goedkeuring van het overlegcomité voldoende.Druk in de Ardennen deze zomerWe snakken wel met z’n allen naar de zomer en naar ontspanning. Bij 2 op 3 Vlamingen (66%) zorgt de huidige situatie voor een vakantie in het binnenland. De populairste vakantiebestemming is de Ardennen (54%), gevolgd door de kust (39%) en Limburg (35%). Vlamingen willen tijdens hun staycation vooral gaan wandelen, in de natuur vertoeven en genieten van een lekker hapje en drankje.Nood aan cultuurVerder wil de Vlaming opnieuw wat cultuur opsnuiven. Ongeveer de helft zou terug naar de bioscoop gaan (56%), bezienswaardige historische gebouwen of monumenten bezoeken (52%), of een museum, tentoonstelling of galerij bezoeken, als dat in de zomer wordt toegelaten. Op de vierde en vijfde plaats komen een concert bijwonen (41%) en naar een muziekfestival gaan (36%). De Vlaming heeft dus duidelijk nood aan cultuur.