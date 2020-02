Alken Maes investeert in herbruikbare bekers voor festivals en events

De meubelsector is in crisis. Na 64 jaar sluit meubelzaak Vranken in Nieuwerkerken noodgedwongen de deuren. Het familiebedrijf kan het hoofd niet meer boven water houden en is dus verplicht om te stoppen. Vanaf morgen is er een totale uitverkoop. Het koopgedrag van de consument is de laatste jaren enorm veranderd waardoor het bijzonder slecht gaat in de traditionele meubelbranche, zoals we die kennen.