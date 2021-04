Alle leerlingen mogen vanaf 10 mei weer fysiek naar de les

Maasmechelen test massaal leerlingen op corona. Zo'n 1.200 jongeren die in quarantaine zitten, kregen een uitnodiging. De gemeente wil zo achterhalen of de scholen weer open mogen. Volgens medisch expert Gerry Hurkens was het een goed idee om de scholen preventief te sluiten. Hij ziet de besmettingscijfers in Maasmechelen dalen terwijl in buurgemeenten Dilsen-Stokkem en Maaseik heel wat klassen dicht moeten wegens coronabesmettingen. De coronatesten vandaag gebeurden in de verschillende Maasmechelse scholen die een bezoek kregen van de speciale testbus van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Wij trokken naar campus De Helix waar de testen vanmorgen van start gingen. De testen zelf mochten we om privacyredenen niet filmen.