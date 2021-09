Alleenstaande ouders krijgen voorrang bij sociale woningen in Sint-Truiden

Het busverkeer in Limburg ondervindt deze voormiddag ernstige hinder nadat vandalen hebben toegeslagen in drie stelplaatsen van De Lijn in Hasselt, Genk en Beringen. Bij een honderdtal bussen werden de ventielen overgesneden, met heel wat lekke banden als gevolg. Bij de stelplaatsen van Winterslag in Genk, Beverlo in Beringen en Kuringen in Hasselt zijn onbekenden binnengedrongen om de banden van een honderdtal bussen plat te steken. De schade werd vanochtend vastgesteld en de herstellingen zijn al de hele dag bezig. Heel wat bussen zijn deze ochtend niet kunnen uitrijden, waardoor er vertraging is op verschillende lijnen. De politie deed vanmorgen de vaststellingen bij alle stelplaatsen. Zij onderzoeken wie er achter het vandalisme zit. Later volgt meer in het TVL Nieuws.