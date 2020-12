Het was vanochtend behoorlijk rustig in de Hasseltse winkelstraten. In lijn met de verwachtingen van de stad bleef de stormloop op de winkels vandaag uit. “We verwachten dit weekend pas de grote drukte in de binnenstad”, zegt centrummanager Bert Croonenborghs. “Zaterdag en zondag zullen we dan ook de nodige veiligheidsmaatregelen nemen. Stewards zullen ervoor zorgen dat de mensen zich aan de regels houden. Daarnaast monitoren we de drukte in de binnenstad via ons cameranetwerk. Wanneer het te druk zou worden, kunnen we ook onmiddellijk ingrijpen.”