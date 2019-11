Animal Rights Resistance voert actie tegen ganzenlever in restaurant waar Lydia Peeters aan tafel zit

- Terwijl het parket zegt dat het hard optreedt tegen racistische reacties op internet na de brandstichting in het asielcentrum van Bilzen, voelt een vrouw uit Hasselt zich door de politie met een kluitje in het riet gestuurd wanneer ze aangifte doet van een doodsbedreiging. Volgens de politie is de juiste procedure gevolgd.- De racistische uitspraken na de brand in Beringen zijn wel degelijk strafbaar, zegt juridisch expert Luk Delbrouck. Daders riskeren tot een jaar cel, maar de perceptie is dat bijna niemand veroordeeld wordt voor haatberichten op het internet.- Het parket Limburg is op zoek naar de verkrachter van een 14-jarig meisje. Het slachtoffer werd verkracht toen ze aan het joggen was in Hasselt.- Het drugsmeldpunt heeft al 130 klachten ontvangen over mogelijke drugslaboratoria en wietplantages in Limburg. De politiediensten krijgen intussen zelf les over hoe ze sneller een drugsbende kunnen ontmantelen.- En onderzoek van de PXL wijst uit dat het voorstel van onderwijsminister Ben Weyts niet de beste aanpak is van anderstalige leerlingen.