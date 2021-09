Arbeider zwaargewond na gaslek bij werken in Wellen

door David Bijnens

In de Vloeiherkstraat in het centrum van Wellen is deze middag een gaslek ontstaan tijdens werken. Eén arbeider van Fluvius raakte daarbij zwaargewond. De straat is afgesloten in beide richtingen.

Rond 13.20 uur werd tijdens de werken een gasleiding geraakt, waarna er brand ontstond. Eén arbeider liep daarbij ernstige brandwonden op en werd met de ambulance afgevoerd. De brandweer Zuid-West Limburg en politie Kanton Borgloon kwamen ter plaatse. De brand is onder controle. De Vloeiherkstraat blijft afgesloten in beide richtingen zolang het gaslek niet gedicht is. Een evacuatie van de omwonenden is voorlopig nog niet aan de orde.