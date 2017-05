Arbeiders Ford Lommel staken opnieuw

De arbeiders van Ford in Lommel zijn vanochtend niet aan het werk gegaan. Voor de tweede keer in twee weken, wordt er gestaakt voor eerlijkere lonen.

Volgens de stakers is de loonkloof tussen arbeiders en bedienden te groot. Ook verdienen de mensen die na de sluiting van Ford Genk naar Lommel overkwamen, meer dan de arbeiders die hetzelfde werk doen, maar al jaren in Lommel werken. En dat zorgt voor grote spanningen op de werkvloer.



Meer in het TVL-nieuws.