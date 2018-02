Patrick Janssens had drie en een half jaar de leiding over Racing Genk. De Antwerpenaar werd in 2014 zonder ervaring in het voetbal CEO bij de club. Genk werd onder Janssens financieel gezond en de kwartfinale in de Europa League was het sportieve hoogtepunt. Maar de koele managementstijl van de Antwerpenaar wekte wrevel op. Niet in het minst bij de supporters, met wie hij de voorbije weken op ramkoers lag. Exit Patrick Janssens dus: de kroniek van een aangekondigd ontslag.