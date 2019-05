Frieda Brepoels, de voormalige en nu plots weer de nieuwe burgemeester van Bilzen, zat vanmiddag bij ons in de studio om te praten over de politieke chaos in Bilzen. "Het is echt absurd eigenlijk," vertelt Brepoels. "Maar ik ga m'n verantwoordelijkheid opnemen en we gaan de uitspraak van de Raad van State respecteren. We zullen dus nieuwe verkiezingen organiseren".De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft tweemaal de klacht van Trots op Bilzen en Groen verworpen, maar bij de Raad van State kreeg Johan Sauwens (Trots op Bilzen) wel gelijk. "Wij gaan niet naar Cassatie om nog eens een nummertje op te voeren. De Bilzenaar is op dit ogenblik slachtoffer van een politiek spel, en daar willen we niet aan deelnemen," zegt Brepoels."Kafka op het stadhuis"Op het stadhuis reageren de mensen verbouwereerd volgens burgemeester Brepoels. "Het is echt kafka voor hen. Ze moeten alle beslissingen terugdraaien. En alles moet volledig opnieuw gebeuren." De beslissingen van het schepencollege en de gemeenteraad blijven wel overeind. Alle afvaardigingen die ze hebben aangeduid de afgelopen maanden, die tegen de beslissing van de Raad van State gaat, worden wel vernietigd."Verkiezingen kosten méér dan 10.000 euro" Het kostenplaatje dat Sauwens toeschrijft aan nieuwe verkiezingen, klopt niet volgens Brepoels. "Het is te belachelijk voor woorden. Iemand die 25 jaar burgemeester is geweest, weet dat verkiezingen meer dan 10.000 euro gaan kosten. In de politiek moet men eerlijk zijn, men moet de burgers geen blaasjes wijsmaken"."Bilzenaren willen niet opnieuw stemmen"Of Brepoels een coalitie met Sauwens ziet zitten, vindt ze nog te vroeg. "We moeten eerst het resultaat afwachten van wat de Bilzenaar daarover denkt. Jammer genoeg hoor ik dat hij vooral veel antipolitiek heeft gecreëerd. Ik hoor dat mensen niet meer opnieuw willen stemmen, ze zeggen: 'Denk je dat ik gek ben? Ik heb al gestemd!' Dat is niet goed voor de politiek natuurlijk."