Atlas College in Genk slachtoffer van cyberaanval

Het Atlas College in Genk is het slachtoffer geworden van een criminele cyberaanval. Alle computers van de grootste school van onze provincie zijn gehackt en onbruikbaar. Onbekenden lieten een mailadres achter voor verdere communicatie die vermoedelijk leidt naar losgeld. Het gaat om 1.700 computers. De Computer Crime Unit van de federale politie is een onderzoek gestart. Hoewel enkele leerlingen niet pruilen omdat de computerles werd vervangen door studie, is de directie danig onder de indruk. Het is onduidelijk wanneer de computers terug in gebruik genomen kunnen worden.