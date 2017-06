Australische doelman Vukovic tekent bij KRC Genk

Hubo Limburg United vervolledigt het team met de 23-jarige Khaliq Spicer uit Detroit, in de Verenigde Staten. De 2 meter en 6 centimeter grote basketballer speelde in college al uitsluitend op de center positie. Spicer is gekend voor zijn uitstekende defensieve skills. Zijn atletisch vermogen en goede timing maken hem een sterke shot blocker. Hij behoudt steeds het overzicht en is aan beide kanten van het plein aanzienlijk aanwezig. De jonge Amerikaan is genomineerd voor ‘Mid-American Conference Defensive Player of the Year’ en daarnaast geselecteerd voor het ‘All-Defensive team’. Ook zijn offensieve skills ontbreken niet. Hij scoort gemakkelijk onder de ring en kan eveneens de 15foot jumper-scoren. Vooral zijn formidabel hook shot met rechts springt in het oog. Khaliq blijkt ook een rebound machine, zowel offensief als defensief.