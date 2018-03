Auto brandt volledig uit na ongeval, bestuurder spoorloos

Een hevige politieachtervolging is deze namiddag geëindigd in Zutendaal. De achtervolging begon in Lanaken toen een geseinde wagen wegvluchtte van een politiecombi. Die zette de achtervolging in en riep versterking op. Het vluchtende voertuig kon uiteindelijk klem gereden worden in Zutendaal. Twee van de drie inzittenden werden onmiddellijk gearresteerd. Een derde man vluchtte het bos in, waar de politie hem voor onze lens kon arresteren.