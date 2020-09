Automobilist rijdt 10 everzwijnen dood in Oudsbergen

In Oudsbergen heeft een automobilist gisterenavond 10 everzwijnen doodgereden. Het ongeval vond plaats op de grote baan in Plockroy.

Als bij wonder kwam de chauffeur er met de schrik vanaf. De wagen moest wel worden getakeld. Het Natuurhulpcentrum kwam ter plaatse om de kadavers op te ruimen. Negen everzwijnen waren op slag dood. Eén dier moest geëuthanaseerd worden.

Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering

Net vandaag stellen Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) een actieplan voor dat ongevallen als het deze in de toekomst moet vermijden. Het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) richt zich op het aanleggen van wildrasters, ecoducten en ecotunnels aan drukke snelwegen en gewestwegen. Zo worden veilige passages gemaakt voor overstekend wild.

50 miljoen euro

“Het vijfjarenprogramma dat vandaag gelanceerd wordt, omvat vijftien investeringswerken en voorbereidende studies waarvoor 50 miljoen euro ingezet wordt”, vertelt Vlaams minister Lydia Peeters. “Elk jaar is voor de uitvoering van het plan 10 miljoen euro voorzien.”

Natuurgebieden verbinden

“Dit is niet alleen goed voor de verkeersveiligheid omdat we overstekende dieren zoals everzwijnen voorkomen”, vult Vlaams minister Zuhal Demir aan. “We versterken ook onze ecosystemen door onze grote natuurgebieden met elkaar te verbinden tot een samenhangend netwerk. We gaan de komende vijf jaar samen op vijftien locaties in Vlaanderen stevig investeren in afrastering, ecotunnels en ecoducten.”

Later volgt meer over het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering in het TVL Nieuws.