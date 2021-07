door David Bijnens

Dat je perfect kan genieten van een vakantie in eigen land, bewijzen ze ook in Peer. Daar kan je nu gezellig gaan brunchen of een cocktail drinken op een terras midden tussen de klaprozen. En Fleur is een tijdelijk horecaproject van twee studenten. Zij zaaiden in april een bloemenweide in, om te gebruiken als decor voor hun zomerbar.