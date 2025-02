Bebat en OVAM lanceren zoektocht naar 95 miljoen lege batterijen: ‘Mission Possible’

Ter gelegenheid van 'World Battery Day' (18 februari) willen de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en Bebat 95 miljoen batterijen inzamelen over heel Vlaanderen. Bedoeling is om de batterijen een nieuw leven te geven om grondstoffen te sparen.

Volgens OVAM heeft iedere doorsnee Vlaming ongeveer 147 batterijen in huis. Gemiddeld 32 daarvan zijn leeg. De batterijen zitten vaak verstopt in toestellen zoals afstandsbedieningen, weegschalen, boormachines, laptops, of gsm's en ook in rommellades waarin van alles bewaard wordt. Daarom roepen Bebat en OVAM burgers nu op om van 17 februari t.e.m. 17 maart op zoek te gaan naar alle lege batterijen in huis. Die kunnen zij binnenbrengen in een van de 25.000 inzamelpunten van Bebat.

Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns: "Sorteren moet automatisme zijn"

De bedoeling van de "missie" is om de batterijen te recycleren en de grondstoffen te hergebruiken, in plaats van die grondstoffen opnieuw uit de aarde te ontginnen. "Al te vaak belanden batterijen bij het gewone huisvuil", zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns. "Sorteren zou een automatisme moeten zijn: overal zijn er ophaalpunten. Zeker nu grondstoffen schaars zijn, is het goed om dat nog eens onder de aandacht te brengen."

World Battery Day wordt elk jaar gevierd op 18 februari. Het is de geboortedag van de Italiaanse natuurkundige Alessandro Volta, de uitvinder van de elektrische batterij.