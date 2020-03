Bedank met onze poster alle zorgverleners in je buurt voor hun goede zorgen

- De laatste 24 uur vielen er vijf nieuwe coronadoden in Limburg, dat brengt het totaal op 22 in onze provincie. Het einde van de Coronacris is niet in zicht. De piek wordt verwacht in april.- Er is ook positief nieuws want door de huidige lockdown zien verschillende lokale politiezones in Limburg de criminaliteitscijfers fors dalen. De politie blijft trouwens streng controleren aan de grens met Nederland. Met lange files tot gevolg.- De kappers krijgen hun zin. Vanaf morgen moeten ze hun deuren sluiten wegens het coronavirus.- Heel wat mensen hebben het mentaal moeilijk in deze coronatijden. De Hasseltse psycholoog Ann Van Cauwelaert geeft daarom twee keer per week gratis online bijstand aan zij die het nodig hebben. - En de kogel is door de kerk: de Olympische Spelen worden met een jaar uitgesteld. Limburgse atleten tonen begrip maar zijn toch teleurgesteld.