Bedrijf Arte uit Zonhoven wint Ambiorixprijs

Het dieptepunt in de horecasector moet nog komen wanneer in de winter heel wat terrassen zullen sluiten. Dat zegt Marion Van Zon, van horecagroothandel Van Zon, in het nieuwe TVL-programma 'Het blijft in de familie'. Met dit programma zetten we 10 Limburgse familiebedrijven in de kijker. En beginnen doen we met de Hamontse groothandel Van Zon. Zij draaien een moeilijk jaar door de coronacrisis, die voor een grote malaise zorgt in de horeca.